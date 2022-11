Volviendo a las raíces

Por Susan Moses

North Texas Catholic

11/10/2022

Un estudiante mira el índice del Catecismo de la Iglesia Católica durante la primera clase del otoño 2022 para el Instituto San Junípero Serra el 12 de septiembre en la Escuela Católica San Pedro Apóstol. (NTC/Juan Guajardo)



La Diócesis de Fort Worth basa sus programas de formación en la verdad y lo que ha sido probado para enseñar los fundamentos de la fe: la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. El Departamento de Catequesis y Evangelización diocesano espera tener una red más amplia e inscribir más personas en cursos que los preparen para enseñar y defender la fe con el ofrecimiento en más lugares y a un costo más bajo de sus clases de educación religiosa.

Los planes de estudio de los dos programas de educación para adultos de la Diócesis, el Instituto de San Junípero Serra y el Programa de San Francisco de Sales, se han revisado para enfocarse en la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica durante los primeros dos años de un plan de tres años. El tercer año, que se implementará más adelante, permitirá varias concentraciones basadas en los ministerios.

La razón para enfocarse en la Biblia y el Catecismo es simple, de acuerdo a Jason Whitehead, el Director Diocesano de Evangelización y Catequesis. La Sagrada Escritura es la palabra inspirada de Dios y el Catecismo es la “referencia estándar, la guía para entender qué es lo que la Iglesia realmente enseña y cree. El Papa San Juan Pablo II, que autorizó la nueva revisión, llamó el Catecismo como la ‘norma segura’ para la enseñanza de la fe”, dijo Whitehead.

Gabe Gutiérrez, el director del ministerio del campus del TCU Newman Center, lidera una clase para el Instituto St. Junípero Serra el 12 de septiembre. (NTC/Juan Guajardo)

Gabe Gutiérrez, el director del ministerio del campus del TCU Newman Center, lidera una clase para el Instituto St. Junípero Serra el 12 de septiembre. (NTC/Juan Guajardo)

La diferencia entre las clases del Instituto San Junípero Serra y el programa San Francisco de Sales consiste en la frecuencia de los cursos que se ofrecen. Las clases del Instituto San Junípero Serra se llevan a cabo semanalmente, y el programa San Francisco de Sales ofrece sus cursos una vez al mes. Ambos programas permiten a los participantes tomar las clases con crédito para obtener la certificación, lo que requiere un trabajo final; o tomarlas como auditor, lo que no exige hacer tareas.

Las clases del primer año de ambos programas comprenden temas como la Revelación, las Sagradas Escrituras, la Encarnación, el Espíritu Santo y las últimas cuatro cosas. El formato semanal del Instituto San Junípero Serra permite discutir estos temas a profundidad.

Los cursos se ofrecen en distintos lugares y a diferentes horas en parroquias de Wichita Falls, Weatherford, Burleson, Bedford y Fort Worth. La clase en línea permite la flexibilidad del aprendizaje asíncrono. Ambos programas ofrecen clases en inglés y español.

El costo del programa San Francisco de Sales es de $50 al año. El Instituto San Junípero Serra divide su plan de estudios en cuatro cursos al año de seis semanas cada uno y su costo es de $25 por curso.

La Diócesis está aumentando la disponibilidad de estos programas, mientras que a su vez se ha reducido el costo. Whitehead explicó: “El fin es garantizar que los horarios, las finanzas y la vida de los fieles no se interpongan en el camino de poder aprender más sobre nuestra fe”.

PROFESORES Y ESTUDIANTES

El aumento de las ubicaciones para ofrecer los programas requirió un aumento en la cantidad de instructores que se necesitaban. Whitehead dijo que todos los profesores en ambos programas tienen “fidelidad, un compromiso inquebrantable de transmitir la fe y entusiasmo para servir. Se escogieron los que respondieron con más fervor y entusiasmo” para enseñar.

El Diácono Rigoberto Leyva, el Director Diocesano de Ministerio Hispano, reclutó a varios diáconos para enseñar las clases en español.

El Diácono Leyva afirmó: “Los diáconos están bien capacitados para catequizar. Sin duda, tienen un enfoque pastoral y conectarán con la gente. Es una gran oportunidad para que la comunidad conozca a los diáconos y para que los diáconos conozcan a los fieles”.

Su experiencia es que los feligreses son receptivos y están ávidos y listos para aprender más sobre la fe católica. Por eso, los invita personalmente a asistir a los programas de San Francisco de Sales, que se ofrecen en español en seis ubicaciones diferentes.

Whitehead expresó que las clases están dirigidas a las personas que simplemente quieren saber más sobre su fe y para aquéllos que imparten formación en la fe a los niños, jóvenes o a los adultos que están interesados en pertenecer a la Iglesia.

Whitehead se ha encontrado a lo largo de los años con muchos feligreses que les gustaría ayudar con la educación religiosa, pero que no se sienten cómodos con su propia comprensión de la fe. Dijo que estos programas diocesanos solucionan el problema de “No puedes enseñar lo que no sabes. No puedes dar lo que no tienes”.

FUNDAMENTOS SÓLIDOS

Ya sea que los participantes se inscriban en un curso porque están motivados para enseñar o simplemente porque quieren aprender más sobre la fe, la comprensión del Catecismo es fundamental.

Yasmín Cuevas, la directora de educación religiosa de la Parroquia de San Pedro Apóstol, dirige la primera clase de Catecismo I para el programa de San Francisco de Sales el 19 de septiembre de 2022. (NTC/Juan Guajardo)

Yasmín Cuevas, la directora de educación religiosa de la Parroquia de San Pedro Apóstol, dirige la primera clase de Catecismo I para el programa de San Francisco de Sales el 19 de septiembre de 2022. (NTC/Juan Guajardo)

Whitehead prosiguió diciendo que el nuevo Catecismo universal se escribió en la década del 1980 y se promulgó en el 1992 para comunicar la fe de manera completa y sistemática debido a una continua “crisis en la catequesis” que enfrentamos hoy todavía. “Los cambios hechos en nuestros programas enfatizan la enseñanza sistemática de la fe. Hay ciertas verdades que se deben entender primero para que las personas puedan entender mejor otras verdades”. Citó además el primer párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice lo siguiente:

“Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre: le llama y le ayuda a buscarle, conocerle y amarle con todas sus fuerzas...”



“El Catecismo comienza con una pregunta: ‘¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Por qué estamos aquí?’ La respuesta a eso dicta absolutamente todo lo demás. Si no sabes por qué estás aquí, no sabes cuál es tu destino”, agregó”. Otras verdades parten de esa comprensión primaria.

Whitehead explicó que el “conocimiento práctico del Catecismo de la Iglesia Católica es particularmente útil” para todos los católicos, pero aún más para los catequistas y los que discuten la fe con personas no católicas o con católicos que se han apartado de la Iglesia.

“No tienes que saber todas las respuestas”, dijo, “sino sólo dónde encontrarlas”.

El nuevo enfoque para los programas educativos de la Diócesis vuelve a lo fundamental

Published