Pequeño, pero genial

Por Jerry Circelli

11/10/2022

Miembros del grupo Semilla de Mostaza, el grupo de jóvenes adultos de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Fort Worth, el 15 de septiembre de 2022. (NTC/Ben Torres)



La Parábola de la Semilla de Mostaza

También les propuso otra parábola: “El Reino de los Cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas”.

— Mateo 13, 31-32



Un grupo dinámico de jóvenes adultos de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Fort Worth encontró una manera de crecer en la fe y convertirse en una parte importante de la comunidad al seguir las enseñanzas de Cristo descritas en una breve, pero poderosa parábola.

Acertadamente llamado la “Semilla de Mostaza”, el grupo incluye alrededor de 25 católicos solteros entre los 18 y 35 años, que profesan un profundo ardor por Cristo, que se han comprometido con la Iglesia y el servicio comunitario, y están motivados a establecer amistades significativas entre sí. El grupo de jóvenes se reúne semanalmente después de la Misa vespertina de los jueves en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Para los adultos jóvenes, que florecen con el compañerismo y el mantenerse activos, la pandemia de COVID-19 tuvo un gran impacto, ya que redujo drásticamente sus actividades. Sin embargo, en octubre del 2021, al removerse muchas de las restricciones relacionadas con el virus, los jóvenes se pusieron en marcha de nuevo y el ministerio de la Semilla de Mostaza volvió a echar raíces.

Los miembros del grupo consideran este momento como un “renacimiento” y expresan su alegría al poder verse de nuevo e interactuar entre ellos. Están también muy agradecidos de que ahora pueden llevar a cabo su misión de ministerio de adultos jóvenes para hacer crecer su fe inspirados por el mensaje de la Parábola de la Semilla de Mostaza.

La fórmula del grupo para aplicar la parábola a su misión es simple e incluye tres etapas llamadas “Germinación, Alimentación y Fruto”.

La “germinación” (brotes) es la etapa inicial de los nuevos miembros durante la cual comparten información sobre ellos mismos y conocen más sobre sus compañeros en el ministerio.

La “alimentación” incluye la participación de los miembros del grupo en los eventos sociales parroquiales y diocesanos. Comprende además el estudio bíblico, la catequesis, el rezo del Rosario, los retiros y el compañerismo.

En la etapa final, que es la de dar “fruto”, los miembros sirven a su Iglesia y la comunidad amediante las colectas de alimentos, las Horas Santas de Adoración de la Eucaristía, las actividades parroquiales y la evangelización, así como otras formas creativas de compartir y ayudar al prójimo.

“Aprendemos en nuestra Iglesia que si tienes una fe tan pequeña como un grano de mostaza, puedes lograr grandes cosas”, dijo Adrián Romero, líder del grupo Semilla de Mostaza. “Ése es nuestro objetivo. Juntos unimos todos los días un poco de nuestra fe y se nos ocurren nuevas ideas”, añadió.

Romero, que trabaja en el campo de los recursos humanos agregó: “Cada mes tratamos de hacer al menos un evento social y un evento de servicio comunitario. Éstos pueden incluir a toda la parroquia, toda la comunidad o a otras parroquias porque todos somos parte de una misma Diócesis”.

Durante el año pasado se llevaron a cabo muchas actividades, que incluyeron servir comida a las personas sin hogar en conjunto con Under the Bridge Ministries, limpiar la basura en la comunidad como parte del programa Keep Fort Worth Beautiful, ayudar a recaudar dinero para su parroquia, embellecer la iglesia mediante proyectos de grupo para pintarla y decorarla; y servir comidas después de las cuatro Misas dominicales.

El grupo también reza el Rosario al aire libre en la gruta de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y asiste a retiros católicos. Además, los miembros se han reunido para juegos de voleibol de playa, cenas hibachi, noches de juegos y otros eventos divertidos y entretenidos que fomentan el compañerismo.

Los miembros del grupo de jóvenes adultos de Nuestra Señora de Guadalupe participan en un grupo de discusión pequeño. Más de dos docenas de católicos adultos jóvenes de toda la Diócesis de Fort Worth se reunieron para el Retiro de Cuaresma de Jóvenes Profesionales Católicos el 12 de marzo de 2022 en la Parroquia de San Miguel en Bedford. (NTC/Juan Guajardo)

Eso no es todo. El grupo Semilla de Mostaza lleva a cabo noches de oración, sus miembros participan de eventos con el grupo de Jóvenes Católicos Profesionales en el área y se ha creado una serie de videos de Semilla de Mostaza para ayudar a otras personas a crecer en su fe.

“Estamos ganando impulso”, dijo Romero.

Luis Hernández afirmó también lo que dijo Romero. Hernández, un consultor de negocios local, acababa de llegar al área cuando comenzó a asistir a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

“Sabía que quería unirme a una organización, y qué mejor que unirme a una basada en la moral, los valores y las creencias del catolicismo”, dijo Hernández. “Todos me hicieron sentir como en familia y me sentí que éste era mi hogar”.

Juan Becerra, un arquitecto local, se describió a sí mismo como “un alma perdida” cuando se unió al grupo. El compañerismo y el sentido de propósito que descubrió lo hicieron seguir yendo al grupo. “Encontré una comunidad, una amistad y una familia con la que crecer”, dijo Becerra.

César Martínez, un pintor local, estaba lidiando con serias dificultades en su vida cuando se unió al grupo. Dijo que oró mucho para que Dios le mostrara que Él existía. Dios contestó sus oraciones, dijo Martínez, y agregó que las amistades que ha desarrollado a través de su participación en Semilla de Mostaza lo ayudan a mantenerse encaminado y fuerte en su fe.

Tania Magdaleno, una enfermera local, disfruta del compañerismo y el sentido de propósito que conlleva ser miembro de Semilla de Mostaza. “Al cabo de un largo día de trabajo, se siente bien compartir con el grupo. Todos tenemos una gran cosa en común, que es la fe en Cristo como el centro de nuestras vidas. Soy una firme creyente, tengo mucha fe y se siente bien estar cerca de otras personas que creen y sienten lo mismo”.

Romero, el líder del grupo, lo resume de la siguiente manera. “Nos asesoramos unos a otros”, dijo. “Tenemos un entorno en el que los adultos jóvenes se sienten cómodos para hablar sobre su fe y conocer a otras personas que tienen ideas afines. Nos sentimos que pertenecemos.

“Seguir a Cristo es lo número uno. Si no seguimos a Dios y estamos siendo formados constantemente en nuestra fe, realmente no tendría sentido nuestro ministerio. Estar centrados en Cristo es lo que nos empuja. Sin Dios, no podemos hacer nada. Todos queremos conectarnos más con Dios”.

